Итальянец до смерти избил менеджера египетского отеля за замечание детям

На замечание менеджера ответил резко, между мужчинами завязалась перепалка, которая перешла в драку. От нанесенных побоев египтянин скончался.

В Египте арестовали итальянца, забившего до смерти менеджера отеля, сообщает ТАСС.

Трагедия произошла в пятницу вечером на курорте Марса-Алям южнее Хургады. Итальянец Иван Паскаль Моро с двумя детьми (дочки 6 и 15 лет) гулял у моря на территории стройки, куда вход воспрещен. На замечание менеджера ответил резко, между мужчинами завязалась перепалка, которая перешла в драку.

От нанесенных побоев египтянин скончался. Моро задержан, прокуратура выдала ордер на его арест. Мужчина признался в непредумышленном убийстве. Полномочные органы занимаются отправкой его детей на родину.

Этот инцидент серьезно осложняет отношения между Италией и Египтом, и так непростые после гибели в январе прошлого года в Каире итальянского аспиранта Джулио Реджени. Его тело со следами пыток было обнаружено через несколько дней после исчезновения. Близкие молодого человека считают виновными в случившемся египетские спецслужбы, Каир утверждает, что это ограбление, закончившееся убийством. Рим настаивает на проведении прозрачного расследования. Тем временем страны угрожают друг другу экономическими санкциями. Итальянский парламент проголосовал за приостановление на неопределенный период выполнения соглашения о поставках комплектующих к самолетам F-16. Каир пригрозил Риму прекращением взаимодействия по миграционной проблеме