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Водитель троллейбуса в Алматы выгнала пенсионерку из троллейбуса, показав неприличный жест

13 августа 2017, 01:28

О неприятном инциденте рассказали на Facebook.

«В Алматы 10 августа 2017 года около 18:30 стал свидетелем хамства со стороны водителя общественного транспорта. Ехал на троллейбусе 25-го маршрута с бортовым номером 1158, на Центральном стадионе в салон зашла бабушка лет 80 и села на переднем сидении. Женщина-водитель попросила воспользоваться бесплатной карточкой «Онай» для пенсионеров.

У бабушки карточки не оказалось, сказала, что забыла ее дома и предъявила документы, что ей уже 81 год и что все равно проезд для нее бесплатный, ну, забыла бабушка эту карточку. На что женщина-водитель начала угрожать, что она ее высадит, начала тыкать бабушке и даже обзывать», – рассказал Виктор Бондаренко.

По его словам, затем водитель заявила, что пока бабушка не выйдет, троллейбус никуда не поедет.

«Бабушка сначала не выходила, надеялась на благоразумие и понимание, но женщина принципиально пошла снимать рога троллейбуса. Так мы простояли около 10 минут, народ возмущался действиями водителя, но она начала огрызаться и грубить уже остальным пассажирам.

Поняв, что женщина принципиальна, бабушка покинула салон троллейбуса, но женщина-водитель не унималась, продолжала хамить пассажирам и начала звонить куда-то, сообщая, что якобы у нее сломался компрессор», – добавил мужчина.

Бондаренко отметил, что водитель никакого содействия в пересадке пассажиров в другой троллейбус не оказывала.

«А на сделанное уже мной замечание начала показывать неприличные жесты, сообщая при этом, что ей все равно и что она увольняется».


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