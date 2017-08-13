Сбивший насмерть годовалую девочку житель Балхаша амнистирован

Переехавший на «Тойоте» девочку в возрасте 1 года и 9 месяцев житель Балхаша признан виновным в ее смерти, но освобожден от наказания по амнистии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла возле многоэтажного жилого дома. Супружеская пара с двумя детьми сели в «Тойоту» и стали выезжать из двора. Глава семьи включил задний ход. В зеркале заднего вида никого не было. Девочка в возрасте 1 года и 9 месяцев из-за маленького роста не просматривалась в зеркале. Водитель сбил ее и переехал колесами. Девочка скончалась от перелома шейных позвонков и перелома основания черепа. Прибывшие врачи не смогли спасти ребенка.

Погибшая девочка была в памперсах. Полицейские установили, что ребенок гулял во дворе под присмотром малолетней сестры, которая увлеклась играми с подругами и не следила за ней. Ее родители были в квартире, где собирали продукты и вещи для поездки с детьми на озеро. Орган дознания вменил автовладельцу совершение преступления по статье 345 Уголовного кодекса «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Подсудимый не признал вину, заявив, что ребенок такого возраста не должен гулять на улице один. Место, где сбили девочку, не является детской площадкой. Она ходила по пустырю, где была припаркована «Тойота» и несколько других автомобилей.

«Суд приговорил: признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности. С применением пункта 1 статьи 2 закона «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан» суд освобождает осужденного от назначенного наказания», - огласил приговор судья Мурат Жакупбеков. При этом суд лишил его права управлять транспортными средствами сроком на три года. Однако отец погибшей девочки считает, что наказание водителю за его невнимательность должно быть более суровым.

«Водитель должен был быть предельно внимательным, поскольку давал задний ход автомобилем в жилой зоне, рядом с игровой площадкой, где играли дети. Даже в правилах дорожного движения сказано, что водитель должен убедиться в безопасности совершения маневра», - сказал Дастан Аныкпаев, отец погибшего ребенка.