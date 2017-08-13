Во многих регионах Казахстана синоптики обещают дождь
13 августа 2017, 06:00
На западе, юго-западе, юге, юго-востоке Казахстана - погода без осадков.
С прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, ночью и утром туман, на юге республики пыльная буря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
На западе, юго-западе, юге, юго-востоке Казахстана - погода без осадков.
В Северо-Казахстанской, Акмолинской областях днем местами ожидается гроза, возможен град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.
В Костанайской области местами гроза, возможен град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.
В Актюбинской области местами гроза, ветер 18 м/с. В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами туман, в Восточно-Казахстанской области днем местами ветер 15-20 м/с.
Днем в Кызылординской области местами пыльная буря, ветер 15-20 м/с. В Жамбылской, утром и днем Южно-Казахстанской областях местами ветер 15-20 м/с.
На большей части территории Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, местами в Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: преимущественно облачно, +23°
В Алматы: преимущественно ясно, +19°
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: ClassPic.RU
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