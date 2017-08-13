В Шарлоттсвилле задержали водителя, который въехал в толпу

Причиной беспорядков в Шарлоттсвилле стали акции ультраправых, протестующих против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников демонстрации и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни радикалов провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".





В Шарлоттсвилле объявлен режим чрезвычайного положения, в город переброшены силы Национальной гвардии.





Фото: AFP 2017



