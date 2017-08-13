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В Шарлоттсвилле задержали водителя, который въехал в толпу

13 августа 2017, 06:17

Сообщается, что это "белый националист" Сэм Хайд.

Полиция задержала водителя, который въехал в толпу во время протестов в городе Шарлоттсвилл в Виргинии, передает РИА Новости.

В социальных сетях уже появились фотографии с места задержания. Сообщается, что это "белый националист" Сэм Хайд.



​Ранее в субботу автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых, которая проходит в центре города. В результате погиб один человек и 19 получили ранения. Всего в ходе столкновений в Шарлоттсвилле пострадали более 30 человек.

Причиной беспорядков в Шарлоттсвилле стали акции ультраправых, протестующих против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников демонстрации и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни радикалов провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

В Шарлоттсвилле объявлен режим чрезвычайного положения, в город переброшены силы Национальной гвардии.

Фото: AFP 2017


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