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В Павлодаре мужчина реализовал партию зараженных персиков

13 августа 2017, 07:02

Материалами дела установлено, что Р. на автомашине завез из г. Караганды в г. Павлодар подкарантинную продукцию абрикосы, персики общим весом 160 кг.

В Павлодаре мужчина реализовал партию зараженных персиков из Кыргызстана, сообщает МИА "Казинформ".

"Специализированным административным судом города Павлодара рассмотрено дело в отношении Р. по п. 1 ч. 2 ст. 400 и п. 3 ч. 2 ст. 400 КоАП, возбужденное за нарушение законодательства РК в области карантина растений при ввозе, внутригосударственных перевозках и при реализации подкаратинной продукции", - говорится в информации пресс-службы Специализированного административного суда Павлодара.

Материалами дела установлено, что Р. на автомашине завез из г. Караганды в г. Павлодар подкарантинную продукцию абрикосы, персики общим весом 160 кг., происхождением Республики Кыргызстан, зараженную карантинным объектом - персиковой плодожоркой и реализовал 14 ящиков.

Постановлениями суда от 07 августа 2017 года К. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 400 и п. 3 ч. 2 ст. 400 КоАП, и подвергнут взысканию в виде административного штрафа в доход государства в размере 20 месячных расчетных показателей, что составляет 45 380 тенге по каждому делу, с конфискацией подкарантинной продукции - персиков, общим весом 115 кг. Постановление не вступило в законную силу.

Фото: Филгуд

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