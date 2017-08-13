Мексиканский экстрасенс предсказал, как закончится бой Головкин — Альварес

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Известный в Мексике экстрасенс Мони Виденте, всю свою жизнь посвятившая всевозможным предсказаниям среди звезд шоу-бизнеса, политиков и других известных людей, рассказала, каким «видит» бой своего соотечественника Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО) против казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), сообщает Sports.kz





«GGG — очень хороший соперник, поэтому „Канело“ следует быть осторожным. Он изучает каждое твое движение, а затем бросает в бой свое смертельное оружие. „Канело“ выиграет 11-й раунд, а в итоге победит единогласным решением судей», — приводит слова Виденте Latintimes.com.





Любопытно, что у мексиканской ясновидящей подписчиков в твиттере больше, чем у «Канело» — 1,35 миллиона читателей.





Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.



