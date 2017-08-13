Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Трамп заявил о готовности США применить военные меры против КНДР‍

13 августа 2017, 08:00

11 августа Трамп предостерег лидера КНДР от нанесения удара по американской военной базе на Гуаме или любой другой военной агрессии.

Вашингтон наряду с дипломатическими и экономическими мерами готов применить силу для ликвидации ядерной угрозы со стороны КНДР. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе телефонной беседы со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщает Лента.ру.

Отмечается, что стороны обсудили сложившуюся ситуацию на Корейском полуострове, отметили опасный рост дестабилизации положения, и договорились совместно с союзниками и партнерами работать для соблюдения режима санкций, наложенных на Пхеньян Совбезом ООН.

11 августа Трамп предостерег лидера КНДР от нанесения удара по американской военной базе на Гуаме или любой другой военной агрессии.

«Если Ким Чен Ын еще раз пригрозит нам или сделает что-либо в отношении территории США, он очень скоро пожалеет об этом», — сказал он.

При этом глава Белого дома понадеялся, что ситуацию с КНДР получится разрешить мирными путями.

Совбез ООН 5 августа принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Северной Корее запрещается экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.

В КНДР заявили, что 3,5 миллиона жителей Северной Кореи пожелали вступить или вернуться в армию для борьбы с Соединенными Штатами.

Фото: Carlos Barria / REUTERS

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...