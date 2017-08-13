Билл Гейтс завел аккаунт в Instagram и опубликовал первое фото

Основатель Microsoft Билл Гейтс зарегистрировался в Instagram. Свою первую запись миллиардер посвятил благотворительности, передает НТВ.

В своем Instagram Гейтс планирует рассказывать о работе совместного с женой благотворительного фонда, путешествиях и других интересах.





Первую запись Гейтс посвятил поездке в Танзанию. Миллиардер опубликовал три фотографии и рассказал о том, как пообедал с детьми из начальной школы в провинции Мухеза и встретился с врачом Упендо Мвингира, занятой «борьбой с тропическими болезнями, которым не уделяется достаточно внимания».





По словам Гейтса, он уже много лет подряд посещает Танзанию вместе с женой Мелиндой и отмечает значительный прогресс в сфере местного здравоохранения и «предоставления возможностей» для населения. Также основатель Microsoft отметил, что в Танзании «потрясающие» пейзажи.





К настоящему моменту на Instagram Гейтса подписались 70 тысячь человек. В подписках самого миллиардера пока только 25 пользователей, в числе которых его жена, глава Facebook Марк Цукерберг, сооснователь Instagram Майк Кригер, теннисист Роджер Федерер, NASA, а также официальные аккаунты благотворительных организаций и СМИ.