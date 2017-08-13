Бодибилдер умер, приземлившись на голову во время сальто
13 августа 2017, 09:10
Табета был чемпионом мира среди юниоров
Бодибилдеры всего мира шокированы трагической смертью южноафриканца Сифисо Лунгело Табета, пишет Вести.ру.
5 августа спортсмен участвовал в очередном шоу. Когда ведущий представил его публике, Табета попытался сделать сальто, но упал на голову и сломал шею.
Врачи и сотрудники попытались помочь бодибилдеру, но спасти ему жизнь оказалось невозможно.
Табета был чемпионом мира среди юниоров.
Фото: скриншот
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