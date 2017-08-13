Бодибилдер умер, приземлившись на голову во время сальто

13 августа 2017, 09:10

Табета был чемпионом мира среди юниоров

Бодибилдеры всего мира шокированы трагической смертью южноафриканца Сифисо Лунгело Табета, пишет Вести.ру.

5 августа спортсмен участвовал в очередном шоу. Когда ведущий представил его публике, Табета попытался сделать сальто, но упал на голову и сломал шею.

Врачи и сотрудники попытались помочь бодибилдеру, но спасти ему жизнь оказалось невозможно.

Табета был чемпионом мира среди юниоров.


Фото: скриншот


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