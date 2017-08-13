Бодибилдер умер, приземлившись на голову во время сальто

Табета был чемпионом мира среди юниоров

Бодибилдеры всего мира шокированы трагической смертью южноафриканца Сифисо Лунгело Табета, пишет Вести.ру





5 августа спортсмен участвовал в очередном шоу. Когда ведущий представил его публике, Табета попытался сделать сальто, но упал на голову и сломал шею.





Врачи и сотрудники попытались помочь бодибилдеру, но спасти ему жизнь оказалось невозможно.

Табета был чемпионом мира среди юниоров.







