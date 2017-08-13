Усэйн Болт получил травму и не смог добежать последнюю дистанцию в карьере

Он выступал в финале эстафеты 4 по 100 метров на ЧМ по легкой атлетике, который проходит в Лондоне.

Тридцатилетний ямаец Усэйн Болт получил травму и не смог завершить последний старт в своей карьере, сообщает Вести.ру





Он выступал в финале эстафеты 4 по 100 метров на ЧМ по легкой атлетике, который проходит в Лондоне.





До старта Болт пожаловался на легкую боль. Спортсмен бежал на последнем, четвертом рубеже, вышел на финишную прямую, захромал, остановился, а затем упал на дорожку.





Победа в эстафете досталась сборной Британии, сообщает РИА Новости. Они показали результат 37,47 секунды. Второе место заняла сборная США (37,52), третье – Японии (38,04).



