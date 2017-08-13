Усэйн Болт получил травму и не смог добежать последнюю дистанцию в карьере
13 августа 2017, 09:36
Он выступал в финале эстафеты 4 по 100 метров на ЧМ по легкой атлетике, который проходит в Лондоне.
Тридцатилетний ямаец Усэйн Болт получил травму и не смог завершить последний старт в своей карьере, сообщает Вести.ру.
Он выступал в финале эстафеты 4 по 100 метров на ЧМ по легкой атлетике, который проходит в Лондоне.
До старта Болт пожаловался на легкую боль. Спортсмен бежал на последнем, четвертом рубеже, вышел на финишную прямую, захромал, остановился, а затем упал на дорожку.
Победа в эстафете досталась сборной Британии, сообщает РИА Новости. Они показали результат 37,47 секунды. Второе место заняла сборная США (37,52), третье – Японии (38,04).
Фото: ЕРА
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