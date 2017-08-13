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Алматинка пропала по дороге на работу

13 августа 2017, 11:02

Женщину не видели с 1 августа.

Жительница Алматы Галима Сафронова пропала без вести около двух недель назад по дороге на работу.

В Алматы ищут 39-летнюю женщину, которая 1 августа выехала на работу и пропала без вести.

Информацию в социальной сети Facebook опубликовала пользователь Виктория Иконникова в группе "Спешите делать добро".

"Внимание всем жителям г. Алматы! Максимальный репост! Не будьте равнодушными! 1 августа 2017 года в г.Алматы пропала Сафронова Галима Георгиевна, 21.02.1978 г.р., Рост 170-175 см. Стройного телосложения, светлолицая, волосы каштановые, выбриты по бокам, глаза карие, нос прямой, характер открытый. Подъезжала к работе (Каирбекова Толе-би) и не доехала", — написала Иконникова (орфография и пунктуация сохранены — ред.), добавив, что телефоны пропавшей отключены и до настоящего времени она не выходила на связь.

В случае, если кто-нибудь обладает какой-либо информацией о местонахождении алматинки необходимо связаться по следующим номерам: +7(777)299-33-19 Ирина, +7(747)375-30-60 Енлик, +7(707)807-23-66 Назым.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: AFP

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