Сагадиев: Мы сделаем новый список претендентов на грант

Многие не смогли получить возможность бесплатного обучения, несмотря на высокие баллы по результатам ЕНТ.

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев встретился с абитуриентами и их родителями, недовольными распределением образовательных грантов, которые накануне устроили акцию протеста у здания министерства, сообщает «Хабар 24»





Многие не смогли получить возможность бесплатного обучения, несмотря на высокие баллы по результатам ЕНТ.





Гранты достались в основном выпускникам сельских школ и обладателям «Алтын белгi» - последние получают их, независимо от набранных баллов.





Министр пообещал, что каждую жалобу рассмотрят в индивидуальном порядке. «Мы сделаем новый список, исключим оттуда «Алтын белгі». «Алтын белгі» профинансируем за счет университетов, резервов. Но это не значит, что все получат гранты. Обладателю «Алтын белгі» дадут отдельный грант. Это место освобождается и отдается следующему по списку. На процесс поступления это никак не повлияет, работа будет проведена в течение этой недели», – пообещал министр.





В этом году государство выделило 37 932 гранта, это на 6 тысяч больше, чем годом ранее.



