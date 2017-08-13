На Иссык-Куле в разгар лета выпал снег
13 августа 2017, 13:30
По словам очевидца, температура воздуха на Иссык-Куле - около 15-16 градусов тепла.
На Иссык-Куле в разгар лета выпал снег. Об этом рассказывают очевидцы, передает МИА "Казинформ".
"12 августа 2017 года. Никто не поверит... Озеро Иссык-Куль, настоящая зима", - комментирует видео мужчина. По словам очевидца, температура воздуха на Иссык-Куле - около 15-16 градусов тепла.
Фото: скриншот
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