В Индии не менее семи человек погибли в результате схода оползня

Инцидент произошел в округе Манди, оползень сошел на автомагистраль национального значения, два автобуса корпорации автомобильных перевозок штата оказались под завалами.

На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция, в которой участвуют местные власти и военные. Сообщается о спасении пяти человек.





Как сообщает издание Times of India, речь может идти о 50 погибших.





Фото: Flickr



