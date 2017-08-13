Напавших на пограничников неизвестных разыскивают на казахстанско-кыргызской границе
13 августа 2017, 15:21
В результате один из нападавших был ранен, остальные подхватив раненого, скрылись в направлении ближайшего населенного пункта на территории РК.
На казахстанско-кыргызском участке границы пресечено нарушение Государственной границы Республики Казахстан группой неизвестных лиц в количестве - до 15 человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
12 августа около 20.00 во время несения службы по охране и защите Государственной границы пограничным нарядом погранзаставы «Жасоркен» Таразского пограничного отряда Регионального управления «Оңтүстік» ПС КНБ РК обнаружена группа нарушителей, которые прокладывали проход в спиральном барьере, прикрывающем Государственную границу Казахстана с Кыргызстаном.
Законным требованиям пограничников о прекращении противоправных действий, нарушители не подчинились и применили физическое воздействие в отношении пограничного наряда, используя подручные средства. Пограничники получили различные травмы.
В целях сохранения жизни и здоровья военнослужащих, старшим пограничного наряда, после предупредительного выстрела вверх, а также ввиду отсутствия со стороны нарушителей реакции на выполнение законных требований пограничников, было применено оружие в отношении нападавших (произведено два выстрела).
В результате один из нападавших был ранен, остальные подхватив раненого, скрылись в направлении ближайшего населенного пункта на территории Республики Казахстан. Позднее стало известно, что получивший ранение нападавший скончался.
На участке Таразского пограничного отряда усилены пограничные наряды, несущие службу по охране и защите государственной границы Республики Казахстан, переброшены дополнительные силы и средства ПС КНБ Республики Казахстан. Проинформированы представители взаимодействующих правоохранительных органов. В настоящее время проводятся поисковые и режимные мероприятия по установлению личностей нападавших.
Фото: khabar.kz
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