США накрыла лавина смертей от наркотика в 50 раз сильнее героина

Город Дейтон в американском штате Огайо, где родились отцы американской авиации братья Райт, стал эпицентром новой наркотической эпидемии, стремительно охватывающей Соединенные Штаты, сообщает РГ со ссылкой на The Daily Mail.

В прошлом году в Америке по меньшей мере 59 тысяч человек погибли от наркотиков. Это больше, чем число умерших в результате автокатастроф или от СПИДа. В 80 миллиардов долларов оценивается ущерб от различных последствий, связанных с потреблением наркотиков, включая расходы на реабилитацию наркоманов.

Большинство жертв - белые мужчины средних лет, многие из них являются представителями среднего класса. Передозировки от наркотиков уже являются главной причиной смерти американцев в возрасте до 50 лет.

Однако в 2017 году число погибших от наркотиков в США может удвоиться по мере того, как смертельные искусственные наркотики буквально наводняют Америку. Сначала в США появился фентанил, который в 50 раз сильнее героина, а затем карфентанил, который используется для усыпления слонов и в 10 тысяч раз сильнее, чем морфин. Одной капли этого вещества достаточно, чтобы убить человека.

По оценкам экспертов, на улицах США начался бум на новые опиоиды, изготовленные в китайских и мексиканских лабораториях. Согласно одной из оценок, 650 тысяч американцев погибнут после приема этих препаратов за предстоящее десятилетие - больше, чем население среднего американского города.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в стране в части противодействия наркобизнесу, пообещав выделить дополнительные ресурсы для борьбы с ним.

В графстве Монтгомери в Огайо, в которое входит Дейтон, в настоящее время зафиксирован самый высокий показатель смертей от передозировок в Америке. В этом году здесь прогнозируется 800 смертей от наркотиков - более чем в три раза больше, чем в 2015 году. 420 уже зафиксированы за первое полугодие 2017 года.

В списке погибших - пилот авиакомпании со стажем и его жена, маленькие дети, которые просто коснулись наркотиков, которые были в доме наркоманов, подростки, студенты и даже пенсионеры. Смерти зафиксированы и среди наркодилеров, которые умерли от вдыхания токсичных веществ. В четверг на больничной койке оказались три медсестры, которые потеряли сознание при лечении пациента, поступившего с передозировкой.

Представители местной полиции говорят о том, что дилеры часто смешивают опиоиды с другими наркотиками, например, с кокаином. Иногда предлагают их бесплатно, вдобавок к марихуане, чтобы ловить в свои сети новых клиентов. Дошло до того, что такие наркотики "в рекламных целях" бросают в открытые окна автомобилей на заправочных станциях.