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В КНБ рассказали о напавших на казахстанских пограничников

13 августа 2017, 16:39

15 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу с Кыргызстаном, были граждане Казахстана. Погибший от пуль пограничников - тоже казахстанец.

Один из нарушителей, который был ранен в результате стрельбы на границе с Кыргызстаном, был гражданином Казахстана, сообщили в погранслужбе КНБ РК.

"Нарушители, которые пытались незаконно пересечь границу Казахстана, граждане нашей страны. Погибший также гражданин Казахстана", – сообщили «Информбюро» в пресс-службе ведомства.

В КНБ также дополнили, что нарушители пытались проникнуть на территорию Кыргызстана.

Инцидент произошёл вечером 12 августа на границе Казахстана и Кыргызстана в Жамбылской области. 15 человек, личности которых пока не установлены, пытались незаконно пересечь границу. Нарушители не подчинились требованиям пограничников. Последним пришлось открыть огонь.

"В результате один из нападавших был ранен, остальные, подхватив раненого, скрылись в направлении ближайшего населённого пункта на территории Республики Казахстан. Позднее стало известно, что получивший ранение нападавший скончался", – говорится в сообщении.

Сейчас ведутся поиски нарушителей.


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