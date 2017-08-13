Курс биткоина поднялся выше четырех тысяч долларов

Самая популярная криптовалюта в мире Bitcoin обновила исторические максимумы: ее курс превысил отметку в четыре тысячи долларов, а капитализация превысила 67 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке Coinmarketcap.com, передает РИА Новости.

Биткоин занимает первое место среди криптовалют. За сутки Bitcoin подорожал на 9,21%. Вторую позицию занимает так называемый эфир — Ethereum: на рынке она стоит в районе 297 долларов, при этом ее капитализация приближается к отметке в 28 миллиардов долларов. Замыкает тройку лидеров Ripple с капитализацией почти 6,5 миллиардов.

Bitcoin Cash является четвертой по капитализации. Это новая валюта, появившаяся после того, как биткоин распался на две части. Капитализация Bitcoin Cash — 5,1 миллиарда долларов, курс — 310 долларов.

Биткоин 1 августа разделился на две отдельные валюты — Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash. Это произошло из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли уладить разногласия по вопросу, связанному с программным обеспечением. После разделения память блока для Bitcoin (Original) была расширена с 1 до 2 Мб.

Для новой валюты размер блока был увеличен до 8 Мб, что, по мнению, разработчиков, позволит увеличить пропускную способность сети, стимулируя ее рост. При этом все владельцы биткоинов автоматически стали владельцами и Bitcoin Cash.

Пусть она пока уступает основным конкурентам по капитализации, эксперты предполагают, что у Bitcoin Cash есть хорошие перспективы.

"Учитывая текущие объемы торгов новой валюты Bitcoin Cash, у нее есть перспективы. Важно отметить, что валюта будет иметь дополнительные преимущества с точки зрения ее майнинга. При этом ликвидность будет зависеть от спроса на рынке. Успешность и состоятельность новой валюты можно будет подтвердить на горизонте 3-6 месяцев", — ранее заявил РИА Новости руководитель отдела новой экономики инвестиционного банка Sberbank CIB (корпоративный инвест-бизнес Сбербанка) Сергей Поликанов.

Биткоин не привязан к другим национальным валютам или активам, и его ценность подкрепляется исключительно доверием держателей. Пользователь может как купить криптовалюту, так и "добыть" ее с помощью майнинга. В этом случае ему необходимо установить себе специальное программное обеспечение и мощную видеокарту. За использование ресурсов этой системы майнеры получают небольшой объем биткоинов.

На волне популярности криптовалют в России в июне возник дефицит видеокарт: их раскупали так называемые "фермеры" — организаторы больших площадок для майнинга, впечатленные ростом курса и капиитализации биткоина.

Типичную "ферму" можно собрать из шести видеокарт, материнской платы, позволяющей их установить, процессор, оперативная память и SSD диск. Дороже всего стоят именно видеокарты. Например, в Москве, их покупали блоками по 20-30 штук. Стартовая стоимость такой фермы составляла около 200-300 тысяч рублей, в статью расходов также входят ежемесячные затраты на электроэнергию и при крупных размерах фермы — на аренду охлаждаемого помещения.

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, на глобальном рынке бурный рост и развитие криптовалют напоминает финансовую пирамиду.

"Зачастую цены на них не отражают реальной стоимости такого актива. Это часто происходило с пирамидами у нас в стране в прошлые годы, сейчас мы видим, что похожая ситуация на глобальном уровне происходит с некоторыми криптовалютами", — рассуждал министр в интервью телеканалу "Россия-24".

Эксперты, опрошенные РИА Новости, с такой формулировкой не согласились. Как пояснил аналитик Финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский, финансовые пирамиды — пирамиды долгов, тогда как в биткоине нет гарантий, и все участники рынка об этом знают.

При этом на рынке криптовалют действительно заметны признаки "финансового пузыря" — рост их курса не обеспечен ничем, кроме увеличения числа держателей, однако индустрия, в которой надувается "пузырь", в отличие от долговых пирамид, не разрушается до основания. Например, пузырь доткомов, образовавшийся в конце 1990-х после взлета акций американских интернет компаний: в 2000 году они потерпели крах, но сильные игроки смогли выжить, и сегодня их котировки выше тогдашних пиковых показателей, добавил эксперт.

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