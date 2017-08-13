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В Дрездене побили пьяного американского туриста за нацистское приветствие

13 августа 2017, 18:01

Туристу грозит ответственность за нарушение немецких законов, касающихся запрета пропаганды нацистских символов.

Пьяного американского туриста побили после того, как он несколько раз вскинул руку в нацистском приветствии в центре немецкого Дрездена.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию, передает RT.

Отмечается, что турист получил незначительные травмы. В полиции сообщили, что у туриста зафиксирован «чрезвычайно высокий» уровень содержания алкоголя в крови.

Туристу грозит ответственность за нарушение немецких законов, касающихся запрета пропаганды нацистских символов. Отмечается, что обидчик американца сбежал, его разыскивает полиция.

5 августа полиция Берлина арестовала двоих туристов из Китая за нацистские приветствия.


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