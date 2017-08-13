В Дрездене побили пьяного американского туриста за нацистское приветствие

Пьяного американского туриста побили после того, как он несколько раз вскинул руку в нацистском приветствии в центре немецкого Дрездена.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию, передает RT.

Отмечается, что турист получил незначительные травмы. В полиции сообщили, что у туриста зафиксирован «чрезвычайно высокий» уровень содержания алкоголя в крови.

Туристу грозит ответственность за нарушение немецких законов, касающихся запрета пропаганды нацистских символов. Отмечается, что обидчик американца сбежал, его разыскивает полиция.

5 августа полиция Берлина арестовала двоих туристов из Китая за нацистские приветствия.