В Дрездене побили пьяного американского туриста за нацистское приветствие
Туристу грозит ответственность за нарушение немецких законов, касающихся запрета пропаганды нацистских символов.
Пьяного американского туриста побили после того, как он несколько раз вскинул руку в нацистском приветствии в центре немецкого Дрездена.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию, передает RT.
Отмечается, что турист получил незначительные травмы. В полиции сообщили, что у туриста зафиксирован «чрезвычайно высокий» уровень содержания алкоголя в крови.
Туристу грозит ответственность за нарушение немецких законов, касающихся запрета пропаганды нацистских символов. Отмечается, что обидчик американца сбежал, его разыскивает полиция.
5 августа полиция Берлина арестовала двоих туристов из Китая за нацистские приветствия.
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