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Установлена личность застреленного пограничниками нарушителя

13 августа 2017, 17:39

Им оказался гражданин Казахстана.

Среди нарушителей госграницы, по которым казахстанские пограничники открыли огонь на границе с Кыргызстаном, есть по меньшей мере один гражданин Казахстана.

Вечером 12 августа казахстанские пограничники открыли огонь по нарушителям границы. Группа людей, предположительно, 15 человек, пытались незаконно пересечь границу с Кыргызстаном. В результате стрельбы один из нарушителей был ранен, он позже скончался. Другие скрылись на территории Жамбылской области. Кроме того, они оказали сопротивление пограничникам, "используя подручные средства". В итоге пострадали военнослужащие Погранслужбы.

Как стало известно Sputnik Казахстан, застреленный пограничниками нарушитель — гражданин Казахстана. В настоящее время ведется поиск других нарушителей.

На участке Таразского пограничного отряда усилены пограничные наряды, сюда переброшены дополнительные силы и средства Погранслужбы КНБ.

Фото © Foto: Погранслужба КНБ Казахстана


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