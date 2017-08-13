Установлена личность застреленного пограничниками нарушителя
Им оказался гражданин Казахстана.
Среди нарушителей госграницы, по которым казахстанские пограничники открыли огонь на границе с Кыргызстаном, есть по меньшей мере один гражданин Казахстана.
Вечером 12 августа казахстанские пограничники открыли огонь по нарушителям границы. Группа людей, предположительно, 15 человек, пытались незаконно пересечь границу с Кыргызстаном. В результате стрельбы один из нарушителей был ранен, он позже скончался. Другие скрылись на территории Жамбылской области. Кроме того, они оказали сопротивление пограничникам, "используя подручные средства". В итоге пострадали военнослужащие Погранслужбы.
Как стало известно Sputnik Казахстан, застреленный пограничниками нарушитель — гражданин Казахстана. В настоящее время ведется поиск других нарушителей.
На участке Таразского пограничного отряда усилены пограничные наряды, сюда переброшены дополнительные силы и средства Погранслужбы КНБ.
Фото © Foto: Погранслужба КНБ Казахстана
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