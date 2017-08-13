У звезды фильма "Любовь и голуби" отнялись ноги

Состояние здоровья актрисы начало резко ухудшаться, после того как она перенесла инфаркт несколько лет назад.

Народная артистка России 82-летняя Нина Дорошина, известная зрителям по роли Людки, жены главного героя, в фильме "Любовь и голуби", находится в очень тяжелом состоянии. У артистки недавно отнялись ноги.

Состояние здоровья актрисы начало резко ухудшаться, после того как она перенесла инфаркт несколько лет назад.

"У меня нерабочее состояние. Мне приходят делать уколы, каждый день приезжает неотложка. У меня с ногами очень плохо", — поделилась она с журналистами РЕН ТВ.

По ее словам, ноги у нее отнялись из-за того, что она долгое время пролежала в больнице. Дорошина рассказала, что ей необходим спортивный врач.

"Мне надо разработать ноги. Мне нужно встать на ноги", — отметила артистка. За помощью она обратилась к тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой.