Вдова Беннингтона рассказала о трогательном вопросе дочери после смерти отца

Шестилетняя Лили предположила, что Честер Беннингтон на гастролях в сердцах тех, кто его любит.

Вдова фронтмена группы Linkin Park Честера Беннингтона Талинда поделилась на своей странице в "Твиттере" трогательным вопросом шестилетней дочери Лили об отце.

— Лили спросила меня сегодня утром... "Папочка сейчас на гастролях в наших сердцах?"... Да, моя сладкая девочка, он там, — написала Талинда.

У супругов, которые поженились в 2005 году, пятеро общих детей, двое из которых — приёмные. Близнецы Лили и Лила родились в 2011 году.

Напомним, Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля в собственном доме, когда его семья была в отъезде. Музыкант свёл счёты с жизнью в день рождения своего друга Криса Корнелла, который также покончил с собой в мае этого года. Незадолго до самоубийства музыкант купил новый дом, недалеко от которого и похоронили Беннингтона.

Ранее Лайф писал о том, что после смерти музыканта сразу 23 песни Linkin Park попали в чарт Billboard, побив рекорд Дэвида Боуи.

Фото: © REUTERS/Steve Marcus