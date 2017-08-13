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Танцующий в электричке проводник стал звездой Instagram

13 августа 2017, 20:48

На кадрах мужчина средних лет, по всей видимости, работающий проводником поезда, весело танцует под композицию казахстанского исполнителя.

Проводник в электричке стал звездой Instagram благодаря тому, что дарит всем пассажирам позитивное настроение своими танцами, передает BNews.kz.

Ролик об этом появился на популярном в Instagram паблике ZTB_video.

На кадрах мужчина средних лет, по всей видимости, работающий проводником поезда, весело танцует под композицию казахстанского исполнителя.

По словам комментаторов, мужчина работает в электричке Кокшетау - Астана и зовут его дядя Коля. Жизнерадостный проводник или продавец мороженого (судя по комментариям читателей) вызвал у всех пользователей Сети только положительные эмоции. Многие из казахстанцев его сразу узнали.

«Дядь Коля с атбасарской электрички!» - узнали проводника пользователи Сети.

«Сколько ездила на электропоезде - столько его и видела. Всегда улыбчивый и доброжелательный! Удачи», - написала одна из пользователей.

«О, это же продавец наш давний, на электричке Атбасар - Астана», - написали в комментариях под видео.

«Вместо танцующего миллионера теперь танцующий проводник», - пошутил другой комментатор.

Видео уже набрало более 60 тыс. просмотров.


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