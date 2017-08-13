В России переселенка из Караганды потеряла ребенка из-за отказа врачей принять ее без медполиса

В Иркутске, пока врачи требовали у беременной матери медицинский полис, ребенок умер в утробе, передает Вести Иркутск.

Семья Сергея Атаманова с тремя детьми приехала в июле в Иркутск из Казахстана по программе переселения соотечественников. Жену Сергея Ольгу в Иркутске не приняли ни в одной женской консультации — ни в первой поликлинике, ни во второй. Полис медицинского страхования она получить не успела. На руках у отца — справка о том, что в родной Караганде плод был без патологий.

«Хотели, чтобы сын изначально и родился здесь, и вырос, и жил. Ничего, к сожалению, не получилось», — говорит Сергей Атаманов.

Больше 20 лет Сергей прослужил в армии Казахстана. В Россию переехали многие его родственники. Жена сейчас дома, отходит от потрясения, говорить на камеру отказывается. В Иркутске ее впервые осмотрели только после вмешательства Росздавнадзора. Но было уже поздно.

«Беременность — это тоже экстренное состояние, которое требует постоянного наблюдения акушера-гинеколога, независимо от того, в какой точке ты находишься. Никто не отменял Указ президента N1289 о том, что в рамках программы госгарантий она должна быть оказана бесплатно», — говорит руководитель управления Росздравнадзора по Иркутской области Наталья Ледяева.

В министерстве здравоохранения области заявили, что полис можно было просто купить, а не терять времени, доказывая свою правоту.

Платный полис для иностранных граждан стоит от 2,5 тысяч рублей.