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Рэпер Drag-On не смог закончить выступление из-за наркотического опьянения

13 августа 2017, 22:44

Ему не хватало воздуха, чтобы читать рэп, а позже исполнитель упал в обморок и был госпитализирован.

Рэпер Drag-On выступал на открытой площадке в Атлантик-Сити. Как сообщает TMZ, исполнитель стоял прямо посреди толпы и пытался читать рэп, но у него не хватало дыхания.

Drag-On пожаловался, что это из-за того, что он покурил слишком много травки. Позже он потерял сознание и упал, после чего его увезли на скорой. Примечательно, что журналистам рэпер сказал, что оказался в больнице из-за обезвоживания, так как всю ночь работал на студии.


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