Том Круз получил травму на съёмках "Миссия невыполнима-6"

Поднявшись, актёр попытался продолжить сцену, однако начал сильно хромать и не смог этого сделать.

55-летний голливудский актёр получил травму во время съёмок нового фильма "Миссия невыполнима — 6" в Лондоне. Как сообщает TMZ, Круз должен был перепрыгнуть с одного здания на другое, но не допрыгнул и ударился о стену.

После инцидента он забрался наверх и попытался продолжить сцену, но не смог и начал сильно хромать, после чего вновь упал.