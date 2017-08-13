Том Круз получил травму на съёмках "Миссия невыполнима-6"
Поднявшись, актёр попытался продолжить сцену, однако начал сильно хромать и не смог этого сделать.
55-летний голливудский актёр получил травму во время съёмок нового фильма "Миссия невыполнима — 6" в Лондоне. Как сообщает TMZ, Круз должен был перепрыгнуть с одного здания на другое, но не допрыгнул и ударился о стену.
После инцидента он забрался наверх и попытался продолжить сцену, но не смог и начал сильно хромать, после чего вновь упал.
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