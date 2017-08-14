Сутки парковки в аэропорту Астаны обошлись в 57 тысяч тенге
Видео с оплатой на паркомате на своей странице в Instagram опубликовал певец Кайрат Баекенов.
За сутки парковки в аэропорту «Нурсултан Назарбаев» в Астане автовладельцу пришлось заплатить 57 тысяч тенге, передает корреспондент Zakon.kz.
Видео с оплатой на паркомате на своей странице в Instagram опубликовал певец Кайрат Баекенов.
«Новые приколы по прилету. Поставили машину на сутки на стоянку аэропорта. 57 тысяч тенге. Кошмар. Репост Астана! Нам такой новый аэропорт имени Назарбаева не нужен», - написал певец.
Накануне цены на парковку возмутили депутата Серика Сапиева.
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