Сутки парковки в аэропорту Астаны обошлись в 57 тысяч тенге

Видео с оплатой на паркомате на своей странице в Instagram опубликовал певец Кайрат Баекенов.

За сутки парковки в аэропорту «Нурсултан Назарбаев» в Астане автовладельцу пришлось заплатить 57 тысяч тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Видео с оплатой на паркомате на своей странице в Instagram опубликовал певец Кайрат Баекенов.

«Новые приколы по прилету. Поставили машину на сутки на стоянку аэропорта. 57 тысяч тенге. Кошмар. Репост Астана! Нам такой новый аэропорт имени Назарбаева не нужен», - написал певец.

Накануне цены на парковку возмутили депутата Серика Сапиева.