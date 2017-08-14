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Британцу заменили десять органов, и он победил рак

14 августа 2017, 00:39

Спустя несколько недель после последней операции врачи наконец поздравили мужчину с выздоровлением.

Жителю английского города Шеффилда Марку Томпкинсону, у которого был диагностирован рак брюшной области, удалили десять органов, заменив шесть из них трансплантатами, пишет Daily Mirror.

Врачи обнаружили у 54-летнего Томпкинсона редкую форму рака брюшной полости и дали ему лишь 18 месяцев, чтобы справиться с опухолью. Мужчине сделали две операции по 22 часа, в ходе которых ему давали маленькие шансы на жизнь.

Врачи удалили опухоль и десять окружающих органов (аппендикс, желудок, тонкую кишку, толстую кишку, двенадцатиперстную кишку, желчный пузырь и др.), шесть из которых заменили трансплантатами. Все операции Марк перенёс хорошо и полностью избавился от рака.

Фото: © Facebook/Mark Tompkinson


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