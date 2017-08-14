Телохранитель принцессы Дианы заявил, что ее могли убить
По его словам, покушение было запланировано еще за полгода до смерти принцессы.
Принцессу Диану могли убить, заявил бывший телохранитель британской принцессы Алан Макгрегор в интервью британскому таблоиду The Sun.
По его словам, покушение было запланировано еще за полгода до смерти принцессы.
Как считает Макгрегор, в отеле Ritz в Париже, где в конце августа 1997 года остановилась Диана, не был достаточно надежен в плане безопасности. В частности, машина принцессы всю ночь простояла без присмотра у заднего входа в отель. Более того, к отелю автомобиль пригнали с общественной стоянки, а не из подземного охраняемого паркинга. Также, по мнению бывшего телохранителя, Анри Пол, водитель Дианы и Доди аль-Файеда, был недостаточно квалифицированным шофером.
При этом Макгрегор допускает, что Диана могла скончаться в результате несчастного случая, но склоняется в пользу версии о покушении.
Напомним, автомобиль, в котором находились принцесса, Доди аль-Файед - сын египетского миллиардера, и водитель Анри Пол, разбился ночью 31 августа 1997 года. Это случилось на набережной Сены в районе моста Альма.
Самой распространенной версией стала та, что автомобиль пытался уйти от преследующих его папарацци, и водитель не справился с управлением на большой скорости.
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