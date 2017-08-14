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После фильмов о Гарри Поттере в Азии возросла нелегальная торговля совами

14 августа 2017, 01:59

Если в 2001 году на индонезийском рынке продавалось порядка нескольких сот птиц, то к 2016 году этот показатель увеличился до более чем 13 тысяч.

В азиатских странах, в особенности в Индии и Индонезии, увеличился объём нелегальной торговля совами в связи с популярностью серии фильмов о Гарри Поттере, питомцем которого была почтовая сова. Как сообщает издание The Guardian, к такому выводу пришли исследовали Винсент Ниджман и Анна Некарис из Университета Оксфорд Брукс.

Согласно результатам проведённой учёными работы, в 2001 году, когда вышел первый фильм о мальчике-волшебнике, на индонезийском рынке продавалось порядка нескольких сотен сов, но к 2016 году их количество увеличилось до более чем 13 тысяч.

По словам индийского депутата Джарайма Рамеша, необычная увлечённость совами наблюдается даже среди представителей среднего класса, которые проживают в городах. Многие предпочитают покупать своим детям именно сов. Отмечается, что цена на птиц колеблется между 10 и 30 долларами.


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