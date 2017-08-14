Запрет на оборот или новые правила перемещения товаров в РФ

Россия вводит изменения в закон о таможенном регулировании, сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен».

Департамент экономической интеграции НПП РК «Атамекен» выражает обеспокоенность отечественного бизнеса правоприменительной практикой Федерального Закона РФ «О внесении изменений в закон о таможенном регулировании», подписанного 29 июля т.г.

Основные изменения касаются возможности введения запретов в России на оборот отдельных категорий товаров, а также установления таможенного контроля для транспортных средств массой от 3,5 тонн в установленных зонах таможенного контроля на территории РФ, в том числе в приграничных с государствами-членами ЕАЭС регионами.

«При создании Союза и отмене таможенных границ, страны руководствовались экономической необходимостью беспрепятственного и безбарьерного перемещения товаров. На наш взгляд, изменения противоречат положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, в котором четко определено, что учреждение ЕАЭС обеспечит свободу движениям товаров, услуг, капитала и рабочей силы», - считает заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Дана Жунусова.

Вместе с тем, в соответствии с заключением Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам РФ целевым назначением Закона РФ является недопущение возможности распространения товаров, ввезенных по отличным от Единого таможенного тарифа ЕАЭС (ЕТТ ЕАЭС) ставок, при возможности установления запрета на ввоз и оборот таких товаров по территории РФ.

Напомним, что тарифные обязательства России в ВТО автоматически имплементируются в ЕТТ ЕАЭС. В свою очередь, ставки отличные от ЕТТ применяются только в Республике Казахстан, а на товары, ввезенные по заниженным ставкам, уже действует запрет вывоза на территории других государств-членов ЕАЭС.

На сегодняшний день перечень состоит из 2 146 товарных позиций, при этом «Атамекен» ведет мониторинг статистики импорта, в соответствии с которым не менее 70% товаров из этого перечня ввозятся отечественными предпринимателями по ставкам Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

«Казахстан зарекомендовал себя как добросовестный и благонадежный партнер, который полностью выполняет обязательства как в рамках ЕАЭС, так и ВТО. С целью обеспечения прослеживаемости товаров из нашего Перечня изъятий были продуманы механизмы подтверждения уплаты ставок по тарифным пошлинам Союза с использованием электронных счетов-фактур. Аналогичные обязательства по подтверждению происхождения распространяются также на товары произведенные на территории Республики Казахстан, но включенные в Перечень. За нарушение обязательств для бизнеса предусмотрена ответственность в национальном законодательстве и законодательствах стран Союза», - поясняет Дана Жунусова.

Кроме того, поправки, внесенные в Федеральный Закон «О таможенном регулировании в РФ» позволят таможенным органам России самостоятельно останавливать автомобильные транспортные средства не только в зонах таможенного контроля, созданных вдоль государственной границы, но и в иных местах - в ряде субъектов РФ.

Перечень субъектов РФ и условия остановки таких транспортных средств (масса снаряженного автотранспортного средства - более 3,5 тонн) определены этим же законом. Помимо этого, органы внутренних дел РФ имеют право останавливать автомобильные транспортные средства в местах, в которых отсутствуют таможенные органы.

«До внесения изменений в вышеназванный закон, таможенные органы РФ имели право самостоятельно останавливать автомобильные транспортные средства исключительно в зонах таможенного контроля, созданных вдоль госграницы РФ. В иных местах остановка таких транспортных средств осуществлялась органами внутренних дел при взаимодействии с таможенными органами. Внесенные поправки расширили компетенцию таможенных органов. Теперь казахстанских предпринимателей могут останавливать таможенные органы РФ, как при пересечении государственной границы РФ и РК, так и по всему маршруту следования по территории РФ, в частности в приграничных территориях с Казахстаном», - добавила заместитель председателя Правления.

Данные поправки создадут дополнительные административные барьеры для бизнеса и повлекут за собой временные и финансовые издержки, что негативно повлияет на инвестиционный климат Казахстана.

«На стадии согласования и публичных обсуждений проекта документа было понятно, что его нормы идут в разрез с принципами беспрепятственного функционирования единого рынка товаров в ЕАЭС. Мы совместно с Министерством нацэкономики РК обращались в уполномоченный орган РФ с просьбой разъяснить правоприменительную практику этого документа. Однако, от российской стороны был получен ответ, что так как проект находится на стадии реализации, отсутствует возможность детального пояснения его положений.

Более того, на сегодняшний день отсутствует подзаконная база принятого российской стороной документа, а согласно закону РФ, порядок применения и распоряжения товарами, попавшими под запрет, определяются Правительством РФ одновременно с введением запрета в России. То есть, для предпринимателей государств-членов Союза нет четких правил, прогнозируемых условий работы и перемещения товаров в едином экономическом пространстве», - комментирует Член Правления Дана Жунусова.

В любом случае, с учетом того, что определенные в Законе РФ категории товаров охватывают не только продукцию, обращаемую в Российской Федерации, то под запреты попадают товары транспортируемые и перевозимые, а это транзитные перевозки по территории РФ. При том, что под весьма размытые категории товаров попадают в том числе и «санкционные» товары, которые и так на сегодняшний день доставляются в Казахстан с существенными издержками.

«Отечественные предприниматели уже обращаются в Нацпалату с просьбой разъяснения новых положений российского законодательства. Опасения вызывает как потенциальный запрет на транзитные перевозки Казахстана из третьих стран, так и проверки со стороны таможенных органов при договоренностях стран Союза о беспрепятственном перемещении товаров», - подчеркнула директор департамента экономической интеграции НПП РК «Атамекен» Долорес Тюлебекова.

Внесенные изменения вступают в силу через 30 дней со дня опубликования. Руководствуясь партнерскими отношениями государств-членов ЕАЭС, «Атамекен» считает необходимым российской стороне дать комментарии в отношении возможных запретов.