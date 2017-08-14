Изменения в стандартах госуслуг в области бухучете и аудита

Министерство финансов Республики Казахстан сообщает, что приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2 июня 2017 года № 364 внесены изменения и дополнения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года «Об утверждении стандартов государственных услуг в области бухгалтерского учета и аудита» (далее - Приказ).

Изменения и дополнения внесены в Приказ в целях приведения в соответствие с Законом Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах». В том числе, данный Закон дополнен частью второй статьи 19, статьей 19-1, которые устанавливают основания для отказа в предоставлении государственной услуги.

Также, постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2016 года № 264 «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан» государственное учреждение «Комитет финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан» переименован в государственное учреждение «Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан».

Приказ размещен на сайте www.minfin.gov.kz в разделе Государственные услуги/ Стандарты и Регламенты оказания государственных услуг/ Государственные услуги, оказываемые Комитетом внутреннего государственного аудита/ Стандарты государственных услуг.