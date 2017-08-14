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Новости за сегодня

В понедельник в Казахстане ожидаются дожди с грозами

14 августа 2017, 06:01

На западе, юго-западе, юге, юго-востоке Казахстана - погода без осадков.

С прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, на западе, северо-западе ночью и утром туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На западе, юго-западе, юге, юго-востоке Казахстана - погода без осадков.

В Кызылординской области местами ожидается гроза, возможен град, шквал, ветер 15-20 м/с. В Акмолинской области местами гроза, возможен град, шквал, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами гроза, возможен град, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами гроза, ночью и утром туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области ночью местами гроза, туман.

В Актюбинской области местами гроза, ветер 18 м/с. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ветер 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области ночью и утром местами туман.

На большей части территории Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, местами в Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане: ясно, +24°

В Алматы: ясно, +23°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Drive2

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