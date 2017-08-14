EXPO 2017: анонс мероприятий на 14 августа
14 августа 2017, 06:20
Что будет происходить сегодня на EXPO.
В понедельник, 14 августа 2017 года в 11:00 состоится церемония празднования Национального дня Исламской Республики Пакистан в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, передает Zakon.kz.
В официальной части мероприятия, примет участие Чрезвычайный и Полномочный Посол ИРП в РК Абдул Салик Хана. Казахстанскую сторону будет представлять заместитель министра иностранных дел РК Камалдинов Акылбек.
В рамках культурной программы выступит группа фольклорных барабанщиков.
Исламская Республика Пакистан возник как независимое суверенное государство 14 августа 1947 года в результате разделения бывшей британской Индии. Он находится между 23-35 и 37-05 северной широтой и от 60-50 до 77-50 восточной долготы, соприкосаясь к горам Гиндукуш на севере и простираясь от Памира до Аравийского моря. Пакистан охватывает 796 095 квадратных километров с населением более 190 миллионов человек.
Он разделен на четыре провинции:
1. Панджаб
2. Синдх
3. Хибер Пахтунхва
4. Балочистан
В стране есть сельскохозяйственная экономика с сетью каналов, орошающих большую часть обрабатываемых земель. Пшеница, хлопок, рис, просо и сахарный тростник являются основными урожаями. Среди фруктов: манго, апельсины, бананы и яблоки растут в изобилии в разных частях страны.
Основными природными ресурсами являются природный газ, уголь, соль и железо. В стране развивается индустрия. Хлопок, текстиль, сахар, цемент и химические вещества играют важную роль в его экономике. Страна состоит из обширной площади, которая была великим центром древних цивилизаций мира. Его исторические памятники, начиная с каменного века до двадцатого века, являются зеркалом жизни его людей, которые по своей природе были простыми, мужественными, гостеприимными и трудолюбивыми народами. Древние места, раскопанные в Таксиле, Хараппе и Мохенджо Даро, говорят о богатых культурных традициях Пакистана, начиная с 3000 г. до н.э.
14 августа в 20.00 на сцене Амфитеатра в рамках Международной специализированной Выставки ЭКСПО-2017 состоится гала-концерт «Сырдария – Жырдария» приуроченный к празднованию Дней культуры Кызылординской области.
В концерте примут участие лучшие солисты и творческие коллективы области. Ярким завершением вечера станет танцевальная программа с участием звезд казахстанской эстрады: Алмаса Кишкенбаева, Серика Ибрагимова и Мадины Садвакасовой.
С понедельника по пятницу, 14 по 18 августа на ЭКСПО-2017 состоится Неделя Образования в павильоне Малайзии.
В мероприятии примут участие Посол Малайзии в РК Сайед Мохаммад Бакри Сайед Абд Рахман, заместитель генерального секретаря департамента образования Министерства высшего образования Малайзии Ник Али бин Мэт Юнус, заместитель Комиссара Павильона Малайзии ЭКСПО-2017 Лу Тук Ги, ректор Национальной Академии Искусств, Культуры и Наследия Мохаммед Ризон Джухари, генеральный директор GreenTech IdeasLab Элина Бинти Джани.
Отметим, что на сегодняшний день Малайзия стала среди молодежи Казахстана и других стран мира одним из популярных направлений для поучения высшего и последипломного образования.
Каковы причины столь высокого интереса к обучению в вузах Малайзии, каковы современные требования к системе образования в Малайзии, каковы преимущества обучения в вузах Малайзии, каковы перспективы учебы в Малайзии? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в ходе празднования Недели Образования в конференц-зале павильона Малайзии (3 этаж).
Начало мероприятия в 11:00.
14 августа 2017 года в рамках Международной специализированной Выставки ЭКСПО-2017 на сцене Национального дня состоится концерт популярной сардской певицы и композитора Елены Ледда.
Елена Ледда исполнит свои хитовые песни из своего репертуара. Гостей ждет тандемный дуэт Еллены Ледды с легендарным певцом Мауро Пальмас.
Елена Ледда знаменитая Сардинская певица 70-х, 80-х годов. Обладательница тембра сопрано в начале своей карьеры исполняла оперные произведения, однако ее привлекало народное пение родной Сардинии.
Вход на концерт бесплатный при условии покупки билета на Выставку ЭКСПО-2017.
Начало мероприятия: 19.00 час.
14-15 июля 2017 года в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 состоится 9 конференция ФЭБ на тему: «Возобновляемая энергетика и качество жизни», посвященная всеобщему доступу к энергии как, одной из ключевых задач современного общества.
Ожидается, что в форуме примут участие:
• Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов;
• Министр образования Республики Казахстан Ерлан Сагадиев;
• Первый заместитель председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Алишер Пирметов.
В рамках форума с докладом выступят:
• Шервин Дас, старший научный сотрудник: Программа по изменению окружающей среды и зеленому развитию, Калифорнийский университет в Беркли
• Утэ Колльер, Руководитель программ отдела по возобновляемым источникам энергии, Международное энергетическое агентство
• Ева Мах, сотрудник по программам, экологическая устойчивость, Международная организация по миграции (IOM) +
• Эндрю Рейнольдс, внештатный профессор Университета Вирджинии, бывший председатель Комиссии ООН по науке и технике в целях развития
Начало мероприятия: 9.00
Фото: Казинформ
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