EXPO 2017: анонс мероприятий на 14 августа

В понедельник, 14 августа 2017 года в 11:00 состоится церемония празднования Национального дня Исламской Республики Пакистан в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, передает Zakon.kz





В официальной части мероприятия, примет участие Чрезвычайный и Полномочный Посол ИРП в РК Абдул Салик Хана. Казахстанскую сторону будет представлять заместитель министра иностранных дел РК Камалдинов Акылбек.





В рамках культурной программы выступит группа фольклорных барабанщиков.





Исламская Республика Пакистан возник как независимое суверенное государство 14 августа 1947 года в результате разделения бывшей британской Индии. Он находится между 23-35 и 37-05 северной широтой и от 60-50 до 77-50 восточной долготы, соприкосаясь к горам Гиндукуш на севере и простираясь от Памира до Аравийского моря. Пакистан охватывает 796 095 квадратных километров с населением более 190 миллионов человек.





Он разделен на четыре провинции:





1. Панджаб

2. Синдх

3. Хибер Пахтунхва

4. Балочистан





В стране есть сельскохозяйственная экономика с сетью каналов, орошающих большую часть обрабатываемых земель. Пшеница, хлопок, рис, просо и сахарный тростник являются основными урожаями. Среди фруктов: манго, апельсины, бананы и яблоки растут в изобилии в разных частях страны.





Основными природными ресурсами являются природный газ, уголь, соль и железо. В стране развивается индустрия. Хлопок, текстиль, сахар, цемент и химические вещества играют важную роль в его экономике. Страна состоит из обширной площади, которая была великим центром древних цивилизаций мира. Его исторические памятники, начиная с каменного века до двадцатого века, являются зеркалом жизни его людей, которые по своей природе были простыми, мужественными, гостеприимными и трудолюбивыми народами. Древние места, раскопанные в Таксиле, Хараппе и Мохенджо Даро, говорят о богатых культурных традициях Пакистана, начиная с 3000 г. до н.э.