В Жаркаинском районе молочный цех увеличит производство продуктов до 5 тонн в сутки

В Жаркаинском районе Акмолинской области молочный цех увеличит производство молочных продуктов до 5 тонн в сутки, передает Zakon.kz





Сегодня М.Мурзалин рабочий визит в Жаркаинский район начал с посещения больницы, совмещенной с поликлиникой на 70 мест, которая была сдана в эксплуатацию в прошлом году в рамках реализации поручения Главы государства Н.А.Назарбаева «Строительство 350 объектов здраво-охранения». Необходимо отметить, в учреждении созданы все условия для получения качественной медицинской помощи. На сегодня здесь работают около 10 врачей, привлеченных по программе «С дипломом в село».









В настоящее время в районном центре завершается капитальный ремонт стадиона «Жастар» на 1500 мест, с ходом работ ознакомился аким области. Здесь в скором времени проведут областную летнюю спартакиаду «Ак бидай».









С мая в Жаркаинском районе заработал сельскохозяйственный кооператив «Молпроджаркаин», который занимается закупом молока у населения четырех сельских округов. В перспективе сельхозкооператив планирует расширить маршрут закупа молока. Затем это молоко направляется на переработку в молочный цех ИП «Аминов». По словам директора предприятия В.Маслова, в нынешнем году с учетом сотрудничества с сельхозкооперативами района здесь запланировано увеличить производство молочных продуктов до 5 тонн в сутки, а также расширить ассортимент, включив в него твердые сорта сыра. А реализацией готовой молочной продукции занимается магазин «Рассвет», в том числе, поставляя ее в детские сады и школы района.









Далее аким области проверил ход строительства двух хлебоприёмных пунктов. Емкостью 9 тыс.тонн зернохранилище планируют завершить к концу следующего года. А нынешней осенью в районе на базе ТОО «Алтын Дән КЗ» заработает один из крупных элеваторов области мощностью до 60 тыс.тонн хранения зерна.









«Как для одного из крупных зерносеющих регионов страны, для нас очень важно появление таких современных комплексов. Ежегодно в области вводятся новые емкости для хранения зерна мощностью от 100 до 150 тыс тонн. Этот год не стал исключением. Ожидается до конца года ввод в эксплуатацию еще 4 зернохранилищ ёмкостью около 100 тыс тонн, здесь хочу подчеркнуть, что область теперь имеет возможность хранить зерно в общей сложности до 6 млн. тонн», – сказал аким.





В завершение рабочей поездки М.Мурзалин посетил завод ТОО «Арка-К» по производству фракционного щебня 150 тысяч тонн в год, построенного по Карте индустриализации в прошлом году.











