Роналду принес "Реалу" победу над "Барселоной" и был удален в первом матче Суперкубка Испании

Счет же открыл Жерар Пике, отправивший мяч в свои ворота.

Футболисты "Барселоны" проиграли мадридскому "Реалу" в первом матче за Суперкубок Испании, передает Vesti.kz





Игра проходила на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. Все голы были забиты во втором тайме.





Счет был открыт на 50-й минуте, когда защитник "Барселоны" Жерар Пике отправил мяч в свои ворота. Отыграться у хозяев получилось с пенальти. На 77-й минуте вратарь "Реала" Кейлор Навас, по мнению судьи, сбил в штрафной Луиса Суареса, а удар с точки реализовал Лионель Месси.





Вновь "Реал" вышел вперед на 80-й минуте, когда отличился Криштиану Роналду, вышедший на замену во втором тайме. Но уже на 82-й португалец получил второе предупреждение - 31-летний главный судья Рикардо Бенгоэчеа принял падение в штрафной за симуляцию и удалил его с поля.





Окончательный же счет в матче установил еще один вышедший на замену игрок "Реала" - полузащитник Марко Асенсио, забивший красивый мяч на 90-й минуте.





Ответный матч "Реал" и "Барселона" проведут в ночь с 17 на августа на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. По времени Астаны игра начнется в 3:00.





"Барселона" - "Реал" 1:3 (0:0)





Голы: Пике 50, автогол (0:1), Месси 77, с пенальти (1:1), Роналду 80 (1:2), Асенсио 90 (1:3).

Предупреждения: Каземиро 20, Пике 27, Месси 40, Бэйл 41, Карвахаль 41, Бускетс 57) Навас 76, Роналду 80.

Удаление: Роналду 82 (вторая желтая карточка).

"Барселона": тер Штеген, Умтити, Пике, Альба, Алеиш Видаль, Ракитич (Алькасер 83), Бускетс, Иньеста (Серджи Роберто 68), Деулофеу (Д.Суарес 59), Месси, Л.Суарес.

"Реал Мадрид": Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Иско, Каземиро, Ковачич (Асенсио 68), Кроос, Бэйл (Васкес 81), Бензема (Роналду 58).





Судьи: главный - Рикардо Бенгоэчеа, помощники - Анхель Родригес и Хосе Миранда.







