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Экс-сотрудники КПП "Рубеж" и РОВД осуждены за взятки в Атырауской области

14 августа 2017, 07:10

Виновные осуждены к выплате штрафов: Нурланов Б. в размере 2,7 млн тенге, Махуов Б. – более 760 тыс. тенге, Ниеталиев Р. – 324 тыс. тенге.

Завершено досудебное расследование в отношении бравших взятки сотрудников контрольно-пропускного пункта «Рубеж» МПС ДВД Атырауской области, передает "Ак Жайык".

Нурланова Б., Махауова Б., Ниеталиева Р., которые за беспрепятственный проезд через КПП «Рубеж» на территорию Республики Казахстан на системной основе получали от представителей субъектов предпринимательства взятки, варьирующиеся от 900 до 5 000 российских рублей или в эквиваленте от 5 000 до 27 000 тенге.

Приговором Курмангазинского районного суда виновные осуждены к выплате штрафов: Нурланов Б. в размере 2,7 млн тенге, Махуов Б. – более 760 тыс. тенге, Ниеталиев Р. – 324 тыс. тенге.

Все указанные лица признаны виновными в получении взяток, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах, с лишением специальных званий и конфискацией имущества, приобретенного заведомо незаконным путем.

Фото: Ак Жайык

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