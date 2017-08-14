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Горы мусора вдоль Алатауской трассы в Алматы возмутили соцсети

14 августа 2017, 07:32

В гневных комментариях к видео пользователи пишут о том, что ответственность за экологию и чистоту несут, прежде всего, сами жители.

Горы мусора вдоль Алатауской трассы в Алматы возмутили пользователей соцсетей, сообщает МИА "Казинформ".

Видео захламленной пластиковыми бутылками трассы опубликовано в Instagram на странице 24na7kz. В гневных комментариях к видео пользователи пишут о том, что ответственность за экологию и чистоту несут, прежде всего, сами жители.



Фото: скриншот

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