Горы мусора вдоль Алатауской трассы в Алматы возмутили соцсети
14 августа 2017, 07:32
В гневных комментариях к видео пользователи пишут о том, что ответственность за экологию и чистоту несут, прежде всего, сами жители.
Горы мусора вдоль Алатауской трассы в Алматы возмутили пользователей соцсетей, сообщает МИА "Казинформ".
Видео захламленной пластиковыми бутылками трассы опубликовано в Instagram на странице 24na7kz. В гневных комментариях к видео пользователи пишут о том, что ответственность за экологию и чистоту несут, прежде всего, сами жители.
Фото: скриншот
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