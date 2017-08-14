В Лисаковске мужчина строит для детей всего района «дом на дереве»
14 августа 2017, 08:00
Многим уже надоели установленные в наших дворах однотипные детские площадки - дом на дереве для них в диковинку.
Житель 9 дома 4 микрорайона Лисаковска Сергей Коваленко решил сделать в своем дворе "дом на дереве" для ребятни, сообщает Lisakovsk.kz.
"Свое желание молодой человек мотивировал тем, что в его дворе ничегодля детей нет! Многие взрослые его поддержали - начали приносить стройматериалы. А уж как рада была детвора! Но самострой полицейские чуть было не приказали снести! Но после того, как в КСП отправилась целая делегация - добро строителю-любителю вроде бы дали. Было сказано, что-то вроде: "Стройте, а там посмотрим, что у вас получится", - пишет издание.
В планах Сергея Александровича доделать крышу строения и сделать тарзанку, чтобы мальчишки (да и девчонки) могли прыгать и приземляться в песок.
И что примечательно, не для своего ребенка Сергей старается - его сынишке всего полтора годика - а для детворы чуть ли не всего микрорайона. Ведь многим уже надоели установленные в наших дворах однотипные детские площадки - дом на дереве для них в диковинку.
Фото: Lisakovsk.kz
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