Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Лисаковске мужчина строит для детей всего района «дом на дереве»

14 августа 2017, 08:00

Многим уже надоели установленные в наших дворах однотипные детские площадки - дом на дереве для них в диковинку.

Житель 9 дома 4 микрорайона Лисаковска Сергей Коваленко решил сделать в своем дворе "дом на дереве" для ребятни, сообщает Lisakovsk.kz.

"Свое желание молодой человек мотивировал тем, что в его дворе ничегодля детей нет! Многие взрослые его поддержали - начали приносить стройматериалы. А уж как рада была детвора! Но самострой полицейские чуть было не приказали снести! Но после того, как в КСП отправилась целая делегация - добро строителю-любителю вроде бы дали. Было сказано, что-то вроде: "Стройте, а там посмотрим, что у вас получится", - пишет издание.

В планах Сергея Александровича доделать крышу строения и сделать тарзанку, чтобы мальчишки (да и девчонки) могли прыгать и приземляться в песок.

И что примечательно, не для своего ребенка Сергей старается - его сынишке всего полтора годика - а для детворы чуть ли не всего микрорайона. Ведь многим уже надоели установленные в наших дворах однотипные детские площадки - дом на дереве для них в диковинку.

Фото: Lisakovsk.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...