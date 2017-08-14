Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Буркина-Фасо 17 человек стали жертвами нападения джихадистов на кафе

14 августа 2017, 08:09

Гражданство погибших и пострадавших не уточняется.

Жертвами нападения на кафе в Буркина-Фасо стали 17 человек, 8 получили ранения, передает РИА Новости.

Гражданство погибших и пострадавших не уточняется.

Ранее сообщалось о трех погибших, в том числе гражданине Турции.

Трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине около 21.30 по местному времени (03.30 аст.) и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе. После чего армия начала операцию против преступников, завязалась перестрелка.

Фото: AFP 2017 / Ahmed Ouoba

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...