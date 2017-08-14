В Буркина-Фасо 17 человек стали жертвами нападения джихадистов на кафе
14 августа 2017, 08:09
Гражданство погибших и пострадавших не уточняется.
Жертвами нападения на кафе в Буркина-Фасо стали 17 человек, 8 получили ранения, передает РИА Новости.
Гражданство погибших и пострадавших не уточняется.
Ранее сообщалось о трех погибших, в том числе гражданине Турции.
Трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине около 21.30 по местному времени (03.30 аст.) и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе. После чего армия начала операцию против преступников, завязалась перестрелка.
Фото: AFP 2017 / Ahmed Ouoba
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