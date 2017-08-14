13 человек утонули в Атырауской области с начала лета
14 августа 2017, 08:23
Из 13 утонувших - шестеро дети.
В Атырау за лето утонули 13 человек, сообщает МИА «Казинформ».
«Из 13 утонувших - шестеро дети. Основными причинами гибели детей стало то, что они остались без присмотра старших, взрослых - личная неосторожность граждан, купание в необорудованных местах», -рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
В целях профилактики несчастных случаев на воде с начала купального сезона сотрудники ДЧС Атырауской области, спасатели ГУ «Западный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд» совместно с местной полицейской службой проводят патрулирование реки Урал, рейдовые мероприятия в несанкционированных местах купания с проведением профилактической работы среди отдыхающего населения по соблюдению правил безопасности на воде с раздачей памяток, брошюр и листовок.
Фото: Казинформ
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