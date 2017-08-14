Врезавшийся в толпу людей в Шарлоттсвилле вдохновлялся идеями нацистов

Как пишет газета, бывший учитель молодого человека Дерек Веймер сообщил, что Филдс-младший был восхищен нацизмом и Адольфом Гитлером. Он написал исследовательскую работу о вооруженных силах нацистов во Второй мировой войне в рамках курса о войнах, в которых участвовали США. "У него были шовинистические взгляды", — сказал Веймер.

По данным агентств Ассошиэйтед Пресс, за несколько часов до инцидента Филдс-младший был сфотографирован с эмблемой одной из групп, организовавших столкновения.





Как сообщает телеканал CNN, Филдс-младший служил в американской армии с августа по декабрь 2015 года. На данный момент остается неясным, почему он прекратил службу спустя несколько месяцев.





Фото: Reuters







