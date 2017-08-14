Врезавшийся в толпу людей в Шарлоттсвилле вдохновлялся идеями нацистов
14 августа 2017, 08:38
Полиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему.
Врезавшийся в толпу людей в американском Шарлоттсвилле Джеймс Алекс Филдс-младший разделял идеи нацистов, сообщает РИА Новости.
Ранее в субботу автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в центре города. В результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы. Полиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему.
Как пишет газета, бывший учитель молодого человека Дерек Веймер сообщил, что Филдс-младший был восхищен нацизмом и Адольфом Гитлером. Он написал исследовательскую работу о вооруженных силах нацистов во Второй мировой войне в рамках курса о войнах, в которых участвовали США. "У него были шовинистические взгляды", — сказал Веймер.
По данным агентств Ассошиэйтед Пресс, за несколько часов до инцидента Филдс-младший был сфотографирован с эмблемой одной из групп, организовавших столкновения.
Как сообщает телеканал CNN, Филдс-младший служил в американской армии с августа по декабрь 2015 года. На данный момент остается неясным, почему он прекратил службу спустя несколько месяцев.
Фото: Reuters
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