Ученые обнаружили во льдах Антарктиды более 90 вулканов
14 августа 2017, 08:54
Вулканы высотой от 100 до почти четырех тысяч метров, покрыты двухкилометровым слоем льда, расположены в западной части материка.
Ученые из Эдинбургского университета обнаружили подо льдами Антарктиды 91 вулкан, сообщает Лента.ру.
Вулканы высотой от 100 до почти четырех тысяч метров, покрыты двухкилометровым слоем льда, расположены в западной части материка. Ранее ученые знали о существовании на континенте 47 вулканов.
Специалисты планируют определить, насколько активны находки и каков риск их извержения. Геологи утверждают, что если один из этих вулканов проснется, что это приведет к последующей дестабилизации ледяных покровов Антарктики и выходу льда в море.
11 апреля географ Мэттью Блэкетт из Университета Ковентри (Великобритания) назвал пять самых опасных вулканов Земли. Их извержение, как показывают расчеты, может привести к гибели тысяч человек. По мнению ученого, наибольшую опасность для жизни людей представляют действующие вулканы Везувий (Италия), Ньирагонго (Демократическая Республика Конго), Попокатепетль (Мексика), Кракатау (Индонезия) и Пэктусан (Северная Корея).
Фото: РИА Новости
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