Леонардо Ди Каприо сыграет Леонардо да Винчи

Звезда Голливуда также выступит в роли продюсера исторической ленты.

Эта роль для оскароносного актёра весьма символична, ведь, согласно семейной легенде, мать Ди Каприо придумала ему имя, глядя на полотно итальянского живописца в одном из музеев, передает передает Life





Американский актёр Леонардо Ди Каприо сыграет великого итальянского художника, учёного и мыслителя Леонардо да Винчи в экранизации его биографии. Как сообщает портал Deadline, звезда Голливуда также выступит в роли продюсера этой исторической ленты.





Также стало известно, что право на экранизацию популярной книги Уолтера Айзексона "Леонардо да Винчи" удалось купить киностудии Paramount после долгих переговоров со студией Universal.





За свою работу Ди Каприо получит семизначную сумму, говорится в публикации.



