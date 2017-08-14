В Алматы мужчина на мопеде влетел в легковушку и пробил лобовое стекло
14 августа 2017, 09:00
ДТП произошло на пересечении улиц Ауезова и Гоголя в воскресенье вечером.
Мопед врезался в легковой автомобиль Nissan Maxima в Алматы, пострадал водитель мопеда, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы происшествия.
ДТП произошло на пересечении улиц Ауезова и Гоголя в воскресенье вечером.
Мопед выехал на встречную полосу и влетел в Nissan. Водитель легковой автомашины пытался уйти от столкновения, но безуспешно. В результате столкновения водитель мопеда пробил лобовое стекло легковушки.
Предполагаемый виновник аварии госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу. У него многочисленные переломы и черепно-мозговая травма.
Фото: очевидцев
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