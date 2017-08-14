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Казахская девочка-беркутчи из Монголии получила престижную премию

14 августа 2017, 09:12

Она удостоена престижной награды за преодоление гендерных барьеров в удивительно молодом возрасте.

Казахская девочка-беркутчи из Монголии Айшолпон Нургаиева стала обладательницей премии «Asia Game Changer Awards 2017» за вклад в развитие Азии и мира, сообщает kazislam.kz.

Asia Society 8 августа объявило имена обладателей премии и гордится тем, что сотрудничает с выдающимися людьми и организациями, продолжая традиции, заложенные на азиатских играх Changer Awards четыре года назад.

Девочка-беркутчи по имени Айшолпан, известная во всем мире как охотница с беркутом является самым молодым лауреатом среди остальных. Она удостоена престижной награды за преодоление гендерных барьеров в удивительно молодом возрасте.

По словам Айшолпан, она счастлива, что ее история вдохновила девушек и женщин во всем мире. Монголия не стала исключением. Все больше девушек в ее монгольской общине стремятся стать беркутчи. Со своей стороны, она надеется, что молодые девушки - где бы они ни жили - смогут противостоять сомнениям, критике и укоренившимся гендерным нормам.

«Они должны продолжать свои попытки, - сказала она, - и быть храбрыми. С раннего возраста меня всегда интересовала охота с беркутом. В этом плане я не вижу никаких различий между мной и мальчиками».

Айшолпан добавила, что ее мечта – внести вклад в развитие своей родной Монголии.

Премии «Asia Game Changer Awards» инициированы Азиатским обществом в 2014 году. Азиатское общество выявляет настоящих лидеров, которые вносят позитивный вклад в будущее Азии. Эти награды ежегодно присуждаются отдельным лицам, организациям и движениям, которые вдохновили и продемонстрировали лидерство в областях политики, бизнеса, искусства, культуры и образования в Азии. Лауреаты назначаются и избираются членами глобальной сети Asia Society.


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