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В Буркина-Фасо допустили, что нападение на кафе может являться терактом

14 августа 2017, 09:14

Жертвами нападения стали 17 человек, 8 получили ранения. Власти начали расследование инцидента.

Министр связи Буркина-Фасо Реми Данджину не исключает, что нападение на кафе, в результате которого погибли 17 человек, могло быть терактом. Об этом сообщило африканское подразделение радиостанции RFI, передает РИА Новости.

"В ситуации, в которой мы находимся, нельзя исключать террористическую атаку", — сказал Данджину.

Трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине около 21.30 по местному времени (03.30 аст) и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе. После чего армия начала операцию против преступников, завязалась перестрелка. Жертвами нападения стали 17 человек, 8 получили ранения. Власти начали расследование инцидента.

Фото: AFP 2017 / Ahmed Ouoba.

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