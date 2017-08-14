Сборная Вооруженных Сил Казахстана победоносно заняла третье общекомандное место на Армейских международных играх
14 августа 2017, 09:21
В настоящее время Армейские международные игры по праву приобрели высокий статус в международном военном сообществе.
В подмосковном «Алабино» завершились Армейские международные игры – 2017, по итогам которой сборная команда Вооруженных Сил Республики Казахстан завоевала третье общекомандное место среди 150 армейских команд из 28 стран мира.
По итогам соревнований по полевой, воздушной, и морской выучке первое место заняла команда Российской Федерации, на почетном втором сборная команда Китайской Народной Республики.
За честь и престиж казахстанской армии на международной арене боролись более 350 военнослужащих. Команда Казахстана по праву признана организаторами одной из самых представительных, члены судейской коллегии игр отметили высокий уровень подготовленности, профессионализм и боевую выучку военнослужащих ВС РК. Всего в «копилке» у нашей сборной 3 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых медалей.
В торжественной церемонии закрытия Игр принял участие Министр обороны РК генерал-полковник Сакен Жасузаков. Глава военного ведомства отметил, что «нынешние международные игры отличились особым содержанием и грандиозным масштабом, став новым символом дружбы, международного сотрудничества, мира и солидарности».
Триумфом выступления казахстанской сборной на АрМИ-2017 стал финальный заезд конкурса «Танковый биатлон», где наши танкисты с результатом 1 час 45 минут 41 секунда уверенно заняли второе место, показав высокий профессионализм и мастерство управления на базовой модели танка Т-72.
Также, следует особо отметить победу сержанта батареи войсковой части 97616 старшего сержанта Орынбека Сандыбекова, который стал безоговорочным двукратным чемпионом главной номинации конкурса «Воин Содружества».
В настоящее время Армейские международные игры по праву приобрели высокий статус в международном военном сообществе. В 2017 году в программу Игр вошли пять новых конкурсов – «Соревнования расчетов БПЛА», «Воин Содружества», «Дорожный патруль», «Страж порядка» и «Военное ралли».
С каждым годом совершенствуется формат соревнований, расширяется география участников, тем самым являясь важнейшим фактором укрепления и развития дружественных взаимоотношений между странами.
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