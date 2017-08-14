Временную схему движения организуют на участке трассы Астана - Караганда
14 августа 2017, 09:37
Полиция Астаны рекомендует жителям и гостям города заранее планировать свои маршруты.
В пресс-службе ДВД Астаны сообщают об ограничениях движения, передает Zakon.kz.
"В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ дорожного полотна по трассе Астана-Караганда под путепроводом (в районе строительного рынка «Нур»), в период с 08.00 часов 15 августа по 20.00 часов 21 августа текущего года движение транспортных средств будет осуществляться по временной схеме. Рекомендуем жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторных ситуации на дорогах столицы", - сообщили в ДВД.
Помимо этого, в связи с проведением работ по переукладке асфальтобетонного покрытия по ул. № 191 (старая Шортандинская трасса) на участке от шоссе Алаш до шоссе Ондирис с 08.00 часов 14 августа до 06.00 часов 19 августа текущего года движение транспортных средств будет ограничено полностью.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872858-2e73174feef412b8a031905f01d79ef7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...