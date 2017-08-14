Временную схему движения организуют на участке трассы Астана - Караганда

Помимо этого, в связи с проведением работ по переукладке асфальтобетонного покрытия по ул. № 191 (старая Шортандинская трасса) на участке от шоссе Алаш до шоссе Ондирис с 08.00 часов 14 августа до 06.00 часов 19 августа текущего года движение транспортных средств будет ограничено полностью.