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Временную схему движения организуют на участке трассы Астана - Караганда

14 августа 2017, 09:37

Полиция Астаны рекомендует жителям и гостям города заранее планировать свои маршруты.

В пресс-службе ДВД Астаны сообщают об ограничениях движения, передает Zakon.kz.

"В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ дорожного полотна по трассе Астана-Караганда под путепроводом (в районе строительного рынка «Нур»), в период с 08.00 часов 15 августа по 20.00 часов 21 августа текущего года движение транспортных средств будет осуществляться по временной схеме. Рекомендуем жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторных ситуации на дорогах столицы", - сообщили в ДВД.

Помимо этого, в связи с проведением работ по переукладке асфальтобетонного покрытия по ул. № 191 (старая Шортандинская трасса) на участке от шоссе Алаш до шоссе Ондирис с 08.00 часов 14 августа до 06.00 часов 19 августа текущего года движение транспортных средств будет ограничено полностью.

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